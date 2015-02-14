تكريم دنيا باطمة في عرض أزياء مغربي

ستحتفل الفنانة المغربية الشابة دنيا باطمة بعيد المرأة في وطنها المغرب، من خلال مشاركتها في حفل غنائيّ يحتفي بالنساء في يومهنّ العالمي، تحت شعار سفراء القفطان، إذ يتخلّل الأمسية عرض أزياء للباس المغربي التقليدي من تصميم هدى العلامي.

سيعرف هذا الحفل تكريم دنيا باطمة إلى جانب عدد من الشخصيات النسائية كالفنانة الصحراوية سعيدة شرف والمطربة فدوى المالكي، بالإضافة إلى بطلة تسلّق الجبال بشرى بيبانو والإعلامية فاطمة البكاري. كما سيعرف الحفل العديد من الأنشطة الفنية المتنوعة، منها عروض متميّزة للقفطان المغربي، من صنع أنامل ذهبية لمصممين ومصممات سفراء القفطان المغربي.

من جهة أخرى، صدمت دنيا جمهورها بإطلالة مختلفة في آخر حفل أحيته بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أطلّت على محبّيها بنمط غريب بسبب فستانها الأسود المليء بالريش، ما جلب لها العديد من التعليقات من عشاقها الذين نصحوها بعدم ارتداء هذا النوع من الفساتين مرة أخرى.

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