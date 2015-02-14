بالفيديو: بعد مادونا.. شاب يقلد هيفاء وهبي

تحوّل استنساخ الفنانات إلى ظاهرة في السنوات الأخيرة. والتشبه بالنجمات لا يقتصر على الفتيات فقط، بل ينسحب أيضاً على الشبان الذين يخضعون لعمليات تحوّل جنسيّ وإلى عدد لا بأس به من الجراحات التجميلية التي تُرضي هوسهم بالفنانات.

قبل أن نسمع بالشاب الأمريكي Adam Guerra، الذي عمد إلى تغيير شكله تماماً ليُصبح شبيهاً بالنجمة العالمية مادونا، سمعنا بشبان، قاموا بجراحات مماثلة وتحوّلوا إلى نسخ من نانسي عجرم وأحلام وشمس ومايا دياب وإليسا وسواهن.

وآخر الطامحين إلى التشبّه بالنجمات شاب عربيّ قيل إنه يعيش في تايلندا، ونشر على "إنستغرام" فيديو يقلّد فيه الفنانة هيفاء بالشكل والحركة، بعد أن أجرى عملية تحوّل جنسي وعدد من عمليات التجميل حتى أنه لم ينسَ وشم العين على كنقه لكي يُصبح نسخة منها.

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