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السيسى يرفض طلب لواشنطن بتوريط قوات مصرية في قتال داعش

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السيسى يرفض طلب لواشنطن بتوريط قوات مصرية في قتال داعش السيسى يرفض طلب لواشنطن بتوريط قوات مصرية في قتال داعش

الرئيس عبدالفتاح السيسى

 

كشفت «يورو نيوز» مخطط أمريكا لتوريط الجيش المصري والسعودي في حرب برية ضد ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام «داعش»، في الحرب المقبلة التي يرعاها الرئيس الأمريكى باراك أوباما ضد التنظيم.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته  أثار طلب الرئيس باراك أوباما تفويضا من الكونجرس منحه سلطات جديدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام جدلا حول الإستراتيجية المثلى للقضاء على تنظيم داعش، لاسيما وأن الطلب هذه المرة يتحدث عن نشر قوات برية وهو ما يحتاج إلى موافقة الكونجرس حيث أبدى عدد من النواب من الحزبين قلقا حيال الأمر.

وفى التفاصيل قال مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي، الإستراتيجية الحالية هذه المرة هي شمولية أكثر من هزيمة وتدمير داعش، وأعتقد أن نجاح الضربات الجوية محدود، لذلك فان المطلوب الآن هو قوات على الأرض، في سوريا تحديدا، وهذه القوات يجب ألا تأتي فقط من الولايات المتحدة، بل يجب أن تكون تحت قيادة أمريكية.

وأضاف ماكول، فإن البرابرة- داعش- على البوابة، أمريكا تحتاج لقتالهم، لكن لا أحد هنا يدعم إرسال قوات برية إلى تلك المنطقة، ما تريده واشنطن أن تقوم دول كتركيا ومصر والسعودية، بهذ المهمة ويتكفلون بالقتال.

وتفسر المعلومة التي كشفها الموقع الأوربي، سر الضغوط الأمريكية التي تمارس على النظام المصري، خلال الفترة الماضية بدءا من الامتناع عن إرسال المساعدات العسكرية، وصولا إلى عقد لقاءات معلنة وسرية مع وفود من جماعة الإخوان “الإرهابية”، بهدف الضغط على القاهرة لقبول طلب واشنطن بإرسال قوات برية تشن حربا بالوكالة ضد تنظيم “داعش”، وهو الأمر الذي رفضه منذ البداية الرئيس عبدالفتاح .

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