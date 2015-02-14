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إعلامى ليبى : مدن ليبيا أصبحت مرتعًا للإرهاب والتطرف

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إعلامى ليبى : مدن ليبيا أصبحت مرتعًا للإرهاب والتطرف إعلامى ليبى : مدن ليبيا أصبحت مرتعًا للإرهاب والتطرف


> أكد عبد الباسط بن هامل، الصحفي الليبي، أن الصور والمشاهد التي نشرها تنظيم “داعش” عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن المصريين المختطفين في ليبيا صحيحة، مؤكدا أن المشهد في ليبيا كارثي بكل ما تعنيه الكلمة بسيطرة المتطرفين والملشيات الإرهابية هناك.

وأضاف “بن هامل” خلال لقائه مع الإعلامية مني سلمان في برنامج “ في يوم” المذاع علي قناة “دريم2″، مساء السبت، أن وسائل الإعلام العربية مقصرة في نقل الواقع والأوضاع الحقيقية في ليبيا، موضحا أن ليبيا الآن أصبحت ” مرتعا ” لكل التنظيمات الإرهابية وتنفيذ لأجندات سياسية أخري.

واتهم الصحفي الليبي، كلاً من تركيا وقطر، بتمويل المليشيات الإرهابية في ليبيا، مؤكداً أنهم لا يكفان عن دعم الإرهاب سواء بالمال أوالمرتزقة، لافتاً أن هذا الدعم الدولي من أجل ضرب عمق الدولة المصرية، والتي أعلنت بوضوح دعمها الكامل للجيش الليبي، والبرلمان ..

وأكد “عبد الباسط” أن الناتو هو سبب المشاكل الحالية في ليبيا، لافتاً أنه يجب تفعيل قوة دفاع عربي مشترك لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن دعم الجيش الليبي الذي وصفه “بالفقير”.

وعلى صعيد آخر، أكد اللواء محيي نوح الخبير العسكري، أن مصر مهددة من كافة الجهات بسبب الدول المحاطة بها التي تعاني الإرهاب، موضحاً أن ما يحدث الآن في لبيبا باختطاف المصريين هناك الغرض منه تهديد وتخويف المصريين.

وأضاف “نوح” خلال الحوار،أن المصريين لا يمكن تهديدهم من أي أحد وعلي رأسهم تنظيم “داعش” الذي يعمل علي السيطرة علي الحدود المصرية، مؤكدا أن المصرية طالبت المصريين بعدم الذهاب إلي لبيبا حفاظا علي حياتهم.

وشدد الخبير العسكري، على ضرورة إتحاد الدول العربية كلها، لتشكيل قوة ردع لتنظيم الداعش ، مستبعداً أن تقوم مصر بالرضوخ لأي طلبات من شأنها حدوث مبادلة بالمختطفين مع بعض العناصر التكفيرية التي تم القبض عليها في سيناء.

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