البرلمان الليبي : قطر وتركيا تدعمان المليشيات المسلحة في ليبيا



> أكد أبوصلاح شلبي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبي خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن الوضع في ليبيا هو صراع بين تيارين الاول رفض نتائج الصندوق والاخر نجح بارادة الشعب ،

وأكمل أن المليشيات الليبية تركيبة معقدة من الارهابيين ، وقطر وتركيا تدعمان المليشيات المسلحة في ليبيا بشكل كبير .

وأضاف أن عناصر من جماعة الاخوان اتجهوا الي ليبيا بعد ثورة 30 يونيو لاحراج السلطات المصرية من هناك موكدا أن الارهاب في ليبيا لا يتمتع باي شعبية مما يسهل عملية التصدي له والقضاء عليه .

وأضاف أن ليبيا ليست في حاجة لتدخل عسكري دولي ، موضحا أن تحرير بنغازي من الارهاب يعني التخلص من الارهاب تماما .