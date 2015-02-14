بالأرقام- لماذا انفجر صلاح هجوميا مع فيورنتينا

عدم التقيد بأداء أدوار دفاعية، ومنحه الثقة التي كان يفتقد لها في تشيلسي جعلت محمد صلاح ينفجر في أول مبارياته التي يخوضها مع فيورنتينا في التشكيل الأساسي بعدما انضم لهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

بعيدا عن مسابقات الكؤوس التي كان يشارك بها صلاح مع تشيلسي، فهذه هي أول مباراة في الدوري يخوضها صلاح في التشكيل الأساسي منذ شهر مايو الماضي.

صلاح نجح في تسجيل هدفا وصناعة آخر في أول مشاركاته الأساسية مع الفيولا، وهو ما يترك بالطبع انطباعا جيدا عن اللاعب المصري لجماهير الفريق الإيطالي، ولكن لماذا قدم الجناح السريع ذلك الأداء القوي رغم إن هذه تعد هي المشاركة الأساسية الأولى له فقط مع فريقه الجديد؟

فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا يختلف عن نظيره في تشيلسي جوزيه مورينيو، فالأول لم يطلب من صلاح العودة للدفاع مثلما كان يفعل البرتغالي، وهو ما أثر بالإيجاب على أداء صلاح، هذا بالإضافة إلى العمل معه عن كيفية الركض بدون كرة.

"صلاح سريع يجيد الركض بالكرة والدفاع لا يستطيع توقع حركته، لكنه يحتاج على العمل على كيفية التصرف بدونها" هكذا علق مونتيلا على أداء اللاعب المصري بعد مشاركته كبديل أمام أتالانتا في الجولة الماضية.

هذا ظهر جليا في لقطة الهدف الأول حينما ضرب صلاح مصيدة التسلل من بين مدافعي ساسولو لينطلق منفردا نحو المرمى مستغلا تمريرة خوما باباكار، ليسجل هدفه الأول في الدوري الإيطالي.

تحركات صلاح داخل الملعب كانت أغلبها إما أمام منطقة جزاء ساسولو، أو على الرواق الأيسر حيث تم استخدامه كجناح، ولم يتواجد سوى مرتين في منتصف ملعب فريقه، وبالمقارنة مع مشاركة أساسية له مع تشيلسي في الدوري أمام ليفربول الموسم الماضي، فتواجد صلاح بجوار خط التماس من أول الملعب لآخره، وهو يدل على تقييد مورينيو له بالواجبات الدفاعية حينما كان يفقد الزرق الكرة.

أرقام صلاح كانت إيجابية بشكل كبير خلال لقاء اليوم، سدد على المرمى ثلاث مرات، مرتين على المرمى، كانت إحداهما هدفا، هذا بالإضافة إلى أن دقة تمريراته بلغت 81 %، ونجح في صناعة فرصتين.

لكن مع تشيلسي تلك الإحصائيات كانت سلبية جدا، سدد الكرة مرة واحدة في جسد مدافعي ليفربول، دقة تمريراته بلغت 65 % فقط، ولم ينجح في صناعة أي فرصة خلال مشاركته في المباراة.