بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: سنعرض توصيات الاستثمار بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

أكد الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ أن الملتقى الذي عقد اليوم بجامعة كفر الشيخ هدفه لتوصيل رسالة مهمة عن دراسة المشروعات عملياً قبل تنفيذها بالمحافظة.

وأضاف المحافظ إن التوصيات والمشروعات التي نُقشت اليوم ستعرض بالمؤتمر الاقتصادي الكبير بشرم الشيخ في مارس القادم، مشيراً إلى أنه من بين المشروعات الاستثمارية المراد تحقيقها بالمحافظة هي الاستزراع السمكي والمشاريع الصناعية والمشاريع متناهية الصغر ومشروع الرمال السوداء – وهو مشروع قومي – ومشاريع سياحية للاهتمام بمحميات الطبيعية بالمحافظة مثل محمية برج البرولوس على البحر المتوسط.

وأضاف المحافظ أن المحاور الأساسية التي تم مناقشتها في الملتقي هي فرص الاستثمار بالمحافظة، ودور الجامعة في إيجاد مصادر بديلة للطاقة والاستثمار في قطاع الإسكان، ومشروعات الاستزراع السمكي باعتبارها المستقبل الآمن والواعد للاستثمار.

وأشار إلى أن الأحداث والمتغيرات التي شهدتها البلاد أثرت على جميع الأنشطة ولكن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكيمة أعاده لهذه القطاعات نشاطها وبريقها، ويعد هذا الملتقى الاقتصادي والاستثماري نواة للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم.

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