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محافظ السويس يتفقد التشجير بمدينة السلام .. وزيارة مفاجئة للمستشفي العام

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محافظ السويس يتفقد التشجير بمدينة السلام .. وزيارة مفاجئة للمستشفي العام محافظ السويس يتفقد التشجير بمدينة السلام .. وزيارة مفاجئة للمستشفي العام


> قام اللواء العربي السروي محافظ السويس مساء اليوم بتفقد أعمال التشجير والمسطحات الخضراء بمدخل السويس عند مدينة السلام 2 ومدينة النور علي طريق السويس التي يقوم بها جهاز التجميل بالمحافظة تحت إشراف المهندس حسن عبد العاطي مدير الجهاز.

وقام اللواء العربي السروي بزيارة مفاجئة لمستشفي السويس العام حيث قام بالمرور علي أقسام إستقبال الحوادث وطواريء الباطئة والعناية المركزة والأطفال والنسا والولادة .

وأستمع المحافظ لشكاوي المواطنين وأكد المحافظ علي الاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفي كما تأكد من تواجد الاطباء وطاقم التمريض بالاقسام المختلفة في الفترة المسائية .

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