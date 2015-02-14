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بالفيديو - في دقيقتين.. سان جيرمان يفرط في فرصة صدارة الدوري الفرنسي

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بالفيديو - في دقيقتين.. سان جيرمان يفرط في فرصة صدارة الدوري الفرنسي بالفيديو - في دقيقتين.. سان جيرمان يفرط في فرصة صدارة الدوري الفرنسي

سجل فريق كان هدفين في دقيقتين ليمنع باريس سان جيرمان من الوصول لصدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بعدما تعادل الفريقان إيجابيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

سان جيرمان استضاف كان في ملعب حديقة الأمراء لحساب الجولة 25 من الدوري الفرنسي، والفوز بها كان يعني وصول أثرياء باريس إلى صدارة الجدول مؤقتا على حساب ليون.

وافتتح زلاتان إبراهيموفيتش أهداف فريقه في الدقيقة الثانية بطريقة أكثر من رائعة، بعدما ارتقى بقدمه مستغلا عرضية قادمة من سيرجي أورير ويسددها في الشباك.

وسجل إيزيكيل لافيتزي الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 40 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

لكن فريق كان نجح في تقليص النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق إيميليانو سالا بتسديدة قوية من منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة قادمة برأسية، ليسدد الأول بيمناه.

وعاد صاحب تمريرة الهدف الأول لكان، هيرفي بازيل، ليسجل هو الهدف الثاني بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، لم يستطع معها سيرجيو حارس مرمى سان جيرمان سوى النظر إلى الكرة وهي تتهادى في مرماه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 49 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع مارسيليا صاحب المركز الثاني، ووصل كان إلى النقطة 28 في المركز 14.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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