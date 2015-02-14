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فان جال: انتقادات سكولز؟ لا أهتم

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فان جال: انتقادات سكولز؟ لا أهتم فان جال: انتقادات سكولز؟ لا أهتم

أبدى لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم اهتمامه بانتقادات أسطورة الفريق السابق بول سكولز حول الأداء الدفاعي للشياطين الحمر خلال الموسم الجاري، وعدم تقديم مستوى مقنع أثناء الفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف.

سكولز قام بانتقاد فان جال في عموده الذي يكتبه بصحيفة "إندبندنت" واصفا أداء يونايتد في مباراة بيرنلي بالمزري، وأن الفريق يجب أن يتبع أساليب هجومية أكبر في اللقاءات المقبلة.

انتقادات سكولز لم تكن الوحيدة، حيث قام جمهور الفريق نفسه بمطالبة اللاعبين بالهجوم خلال اللقاء الأخير في أولد ترافورد.

لكن فان جال أكد في تصريحاته التي نقلها موقع "فور فور تو" أن انتقادات سكولز لا تشغل باله أو تجعله يشعر بالقلق، مؤكدا أنه اعتاد سماع تلك الأحاديث.

وأضاف"أنا وجميع اللاعبين معتادين على تلك الانتقادات، وهي لا تؤثر علي أو عليهم بكل تأكيد، هذا هو ردي".

وأكمل"هذه الانتقادات لا تهمني، أنا أعتقد أنه فرد من ضمن جماهير الفريق التي يمكن لها أن تنتقدنا، لكن كل ذلك لا يؤثر علي إطلاقا".

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فيديو اليوم السابع