نجم فيورنتينيا: عرض رائع بابا وصلاح

أشاد جوسيبي روسي مهاجم فيورنتينا بثنائي الفيولا محمد صلاح وخوما باباكار بعدما سجل الثنائي هدفين في شباك ساسولو في الدوري الإيطالي.

ساسولو يستضيف فيورنتينا في إطار الجولة 22 من الدوري الإيطالي، وسجل صلاح الهدف الأول للفيولا بعد تمريرة رائعة بالكعب من باباكار.

ليرد الجناح المصري الهدية للاعب السنغالي بعد ذلك بدقيقتين فقط، ويمنح له فرصة تسجيل الهدف الثاني، وهو ما أثار إعجاب روسي.

وكتب روسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا على أداء صلاح وباباكار قائلا:"عرض رائع من بابا وصلاح".

ويغيب روسي عن المشاركة مع الفيولا عن المباريات خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابة قطع الرباط الصليبي التي يعاني منها.