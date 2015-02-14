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بمشاركة النني.. بازل يسقط في فخ التعادل أمام سيون

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بمشاركة النني.. بازل يسقط في فخ التعادل أمام سيون بمشاركة النني.. بازل يسقط في فخ التعادل أمام سيون

سقط بازل في فخ التعادل أمام ضيفه سيون في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت جاكوب بارك في إطار الجولة الـ20 من الدوري السويسري.

بازل استضاف سيون وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله، ليبقى الأول على قمة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يرتفع رصيد سيون إلى 16 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.

المباراة شهدت مشاركة محمد النني في التشكيل الأساسي وحتى نهايتها، فيما خرج أحمد حمودي من قائمة اللقاء.

سجل هدفي المباراة با مادو جاجني من ركلة جزاء لسيون في الدقيقة 45، وأدرك جاتشي التعادل لبازل في الدقيقة 68.

اللقاء شهد حالتي طرد حيث تم إشهار الكارت الأحمر في وجه توماس فاتشك لاعب بازل بشكل مباشر لتسببه في ركلة جزاء سيون.

فيما كانت حالة الطر د الثانية من نصيب مايكل بيريير لاعب سيون في الدقيقة 89 بعد حصوله على إنذارين.

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