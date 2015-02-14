بالفيديو - هدفه الأول في الدوريات الـ3 .. صلاح يسجل بنفس الطريقة

الجناح المصري محمد صلاح ينجح في إحراز أول أهدافه بقميص فيورنتينا، هدف جاء على طريقته الخاصة مثلما فعلها بقميص بازل وتشيلسي.

فيورنتينا حل ضيفا على ساسولو في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

لقاء شهد ظهور أساسي أول لصلاح بقميص فيورنتينا بعدما شارك كبديل في لقاء الجولة الماضية أمام أتلانتا.

صلاح قدم أداء أكثر من رائع، منذ بداية المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 82 من عمر المباراة عندما كانت تشير النتيجة لتقدم الفيولا 3-1.

هدف فيورنتينا الأول جاء بأقدام صلاح، بعدما استغل تمريرة السنغالي خوما باباكر، لينفرد بالمرمى ويهز شباك ساسولو محرزا أول أهدافه في الدوري الإيطالي.

شاهد - هدف صلاح الأول في الدوري الإيطالي

وبنفس الطريقة ومن انفراد أيضا، أحرز صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي دفع بصلاح منذ الدقيقة 67 أمام أرسنال.

ونجح صلاح سريعا في ترجمة تمريرة نيمانيا ماتيتش وهز شباك المدفعجية معلنا عن أول أهدافه في الدوري الإنجليزي.

شاهد - هدف صلاح الأول في الدوري الإنجليزي

أول أهداف صلاح في الملاعب الأوروبية جاء بقميص بازل السويسري وبنفس الطريقة.

صلاح استغل تمريرة ستريلر ماركو زميله في الفريق ليترجم انفراده بنجاح ويهز مرمى لوزيرن السويسري.

لتستقبل شباك لوزيرن أول أهداف صلاح بقميص بازل السويسري.