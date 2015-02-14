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ضبط تركي يهرب ألماس على جسده بمطار القاهرة

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ضبط تركي يهرب ألماس على جسده بمطار القاهرة ضبط تركي يهرب ألماس على جسده بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكب تركي حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية .

ذكرت مصادر أمنية أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب علي الطائرة الاماراتية القادمة من دبي اشتبه عمرو الفولي مامور الجمرك في راكب يحمل الجنسية التركية وبعرضه علي حسين هيكل رئيس قسم الجمرك أمر بتفتيش الراكب ذاتيا أمام أحمد العشرى رئيس النبطشية وأحمد ابو السعود مدير الادارة عثر علي جسده علي ساعة وخاتم وسلسلة ألماس قدرت قيمتهم المالية تساوي المليون وربع جنيه .

وأمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لجمرك المطار بتحرير محضر للراكب وتحريز المضبوطات لجمرك المطار بتحرير محضر للراكب وتحريز المضبوطات.

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