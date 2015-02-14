بالفيديو.. نشطاء يتداولون فيلمًا عن القوات المسلحة ودورها عبر العصور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فيلمًا قصيرًا قام بنشره حساب «أدمن الصفحة الرسمية للقوات المسلحة» ، يتحدث عن نشأة ودور الجيش المصرى عبر العصور التاريخية.

بدأ الفيلم المتداول بنشأة الجيش المصرى أقدم جيوش الأرض، وكيف تصدى للغزاة من الهكسوس والصليبيين والمغول، كما تناول نشأة الجيش المعاصر فى عهد حاكم مصر ذو الأصل الألبانى محمد على باشا، وكيف استطاع التوسع جنوبًا فى السودان والتوسع شمالًا فى سوريا واليونان وهدد الدولة العثمانية.

وأوضح الفيلم كيف قادت مصر الجيوش العربية فى 1948 لنجدة فلسطين، وكيف خاض أفراد القوات المسلحة الحروب العربية الإسرائيلية، كما تناول دور الجيش المصرى فى ثورة يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ، وكيف حافظ على الأمن والاستقرار، مشيدًا بدور القوات المسلحة فى المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

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