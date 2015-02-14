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المتحدث باسم الخارجية : مصر تجهز لتحرك دولي في مجلس الأمن لتوحيد الجهود ضد داعش

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المتحدث باسم الخارجية : مصر تجهز لتحرك دولي في مجلس الأمن لتوحيد الجهود ضد داعش المتحدث باسم الخارجية : مصر تجهز لتحرك دولي في مجلس الأمن لتوحيد الجهود ضد داعش


> أكد بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن الوزارة على اتصال دائم بالمسئولين في ليبيا موضحا أنه لا توجد أى معلومة تفيد بمقتل المصريين المختطفين

وأكمل عبد العاطي أن تعمل لاعداد تحرك قوي في مجلس الامن خلال الايام القادم لتوحيد الجهود الدولية لضرب مواقع داعش في سوريا وليبيا .
> وأضاف عبد العاطي أنه يقدر مشاعر أهالي المختطفين وأستيائهم مشيرا الي انه لا يوجد تقصير من جانب الدولة ولكن هناك صعوبات في ليبيا .
> وشدد عبد العاطي أن هناك انفلات كامل في ليبيا والاهداف واضحة في العراق وسوريا بعكس الوضع في ليبيا ، وأن الوضع الجغرافي في ليبيا وعدم شن ضربات جوية من قبل االتحالف الدولي في ليبيا وكثرة الجماعات التكفيرية يزيد صعوبة للازمة .

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