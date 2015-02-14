تسليم مساعدات مصرية إلى اللجنة المستقلة الوطنية للانتخابات في بوروندي

قام ياسر رجب سفير جمهورية مصر العربية لدي بوروندي اليوم السبت بتسليم المساعدات المصرية المقدمة للجنة المستقلة الوطنية للانتخابات في بوروندي، وذلك خلال حفل كبير حضره كبار مسؤولي الدولة.

وألقى رجب كلمة أشار فيها إلي أن هذه المعونة ، وتشمل أجهزة لوجستية للمساهمة في العملية الانتخابية ، تأتي استجابة لطلب الحكومة البوروندية ، وإسهاماً من مصر في تشجيع المسار الديمقراطي في بوروندي ، وتقديرا لأهمية تلك المرحلة ، مُشيراً إلي أن مصر ستستمر في مساندة بوروندي بكل ما تملك من خبرات وإمكانيات لدعم تطلعات الشعب البوروندي ، إيماناً منها بدورها الحيوي لمساعدة كافة الدول الإفريقية وتعميقاً للوجود المصري بين أشقائها الأفارقة.

وقدم رئيس اللجنة الوطنية البوروندية للانتخابات الشكر للحكومة المصرية علي دعمها المستمر لبوروندي في كافة المجالات واستجابتها السريعة للمطالب البوروندية ، والذي يدل علي رغبة مصر الحقيقية في دعم أشقائها من الدول الأفريقية.

وذكر بأن المساعدات المصرية تمثل رسالة سياسية وشعبية تعبر عن تضامن مصر مع بوروندي حكومة وشعباً، ونوه بالدعم المصري لبوروندي في مجالات التنمية المختلفة ، وأشار إلي أن المساعدات المصرية ستسهم في إجراء العملية الانتخابية بنجاح علي الرغم من محاولات البعض عرقلة المسيرة الديمقراطية في البلاد.

أ ش أ