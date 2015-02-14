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بولت يعتزم الاعتزال في 2017 بعد بطولة العالم بلندن

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بولت يعتزم الاعتزال في 2017 بعد بطولة العالم بلندن بولت يعتزم الاعتزال في 2017 بعد بطولة العالم بلندن

لندن، (إفي): أكد العداء الأسطوري الجامايكي أوسين بولت أنه يعتزم إنهاء مسيرته في العاب القوى عام 2017 بعد خوض سباق 100 متر ببطولة العالم في لندن.

وأوضح بولت (28 عاما)، الفائز بست ميداليات ذهبية أوليمبية، في مقابلة لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية أنه يطمح لأن يكون أول عداء يفوز بسباق 100 متر في ثلاث نسخ متتالية ببطولة العالم، مع إمكانية كسر رقم 9.58 ثانية.

كان بولت قد أعلن في وقت سابق أنه ينوي الاعتزال بعد أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، لكن الرعاة يطالبونه بتمديد مشواره لعام إضافي.

وأشار أسرع رجل في العالم "هذه خطة مبدأية، سأنافس فقط في سباق 100 متر ببطولة لندن، تحدثت مع مدربي، يمكنني التركيز على هذا الهدف والاعتزال عقب الانتصار".

ويسعى بولت لكسر أحد أرقامه القياسية في العام الجاري، مبينا "كل شيء ممكن في حياتي، إذا كنت أتمتع بحالة بدنية جيدة يمكنني تقديم موسم رائع".

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