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موندو ديبورتيفو: ألفيش في طريقه إلى باريس سان جيرمان

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موندو ديبورتيفو: ألفيش في طريقه إلى باريس سان جيرمان موندو ديبورتيفو: ألفيش في طريقه إلى باريس سان جيرمان

يبدو أن داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة يعيش أيامه الأخيرة داخل جدران النادي الكتالوني، بعدما أبلغ زملائه برغبته في الرحيل إلى العاصمة الفرنسية.

ألفيش بإمكانه الانتقال إلى أي فريق دون الحصول على إذن من إدارة برشلونة، حيث أن عقده مع البلوجرانا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق إلى رغبة كل من أرسنال، مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ31 عاما.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية والمقربة من برشلونة، أفادت في تقرير لها اليوم إلى أن ألفيش أخبر زملائه برغبته في الانتقال إلى سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن قرار ألفيش بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية يأتي لوجود العديد من اللاعبين البرازيليين هناك مثل تياجو سيلفا، ديفيد لويز، ماركينيوس، لوكاس مورا، وماكسويل.

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