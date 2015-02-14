مدرب يوفنتوس: من الغريب رؤية دورتموند يعاني

أعرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن استغرابه لما يحدث لبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، واحتلاله مركز قريب من الهبوط.

دورتموند يعاني من اهتزاز النتائج بشدة خلال الموسم الجاري في الدوري الألماني ما جعله ينهي النصف الأول من الموسم في المركز الأخير، قبل أن يحقق استفاقة ويفوز في مباراتين متتاليتين على حساب ماينز وفرايبورج، ليقفز للمركز الـ14.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة دورتموند في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وأكد أليجري في تصريحاته للصحفيين اليوم السبت أن دورتموند يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، لذا فإنه من الغريب رؤية ما يحدث لهم من اهتزاز النتائج.

ولكن بالرغم من معاناة الفريق الألماني، إلا أن مدرب يوفنتوس يؤمن أن المباراة التي سوف تجمع الفريقين سوف تكون صعبة جدا.

وأضاف "عندما نواجه دورتموند، فهم سوف يضعون أقوى تشكيل لديهم في المباراة ونحن أيضا".

وأتم "لدينا فرصة جيدة من أجل تقديم أداء قوي أمامهم من أجل التأهل لربع النهائي".