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إنريكي: ميسي لاعب من مجرة أخرى

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إنريكي: ميسي لاعب من مجرة أخرى إنريكي: ميسي لاعب من مجرة أخرى

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بلاعبه ليونيل ميسي مؤكدا أنه لاعب من مجرة أخرى، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل لقاء ليفانتي.

برشلونة يستضيف ليفانتي غدا الأحد في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني، في إطار مسعى الفريق الكتالوني للإبقاء على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن ريال مدريد متصدر الجدول.

وبعد فترة خلافات بين إنريكي وميسي حسبما أشارت تقارير الصحف الإسبانية، وأكد مدافع برشلونة جيريمي ماثيو صحتها، أشاد المدرب الإسباني بلاعب الفريق الكتالوني خلال المؤتمر الصحفي.

وتحدث قائلا:"ميسي لاعب من مجرة أخرى، أرقامه رائعة حقا"، مضيفا"ولا أقصد بأرقامه الأهداف فقط، بل قدرته أيضا على صناعة الأهداف، والفوز بالألقاب الفردية والجماعية".

وأوضح إنريكي أن كرة القدم أصبحت أكثر صعوبة عن الأعوام السابقة، مما يجعل ما يقدمه ميسي أمرا استثنائيا ولا يحدث كثيرا في الملاعب خلال الفترة الحالية.

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