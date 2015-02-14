بالفيديو - بايرن يضرب هامبورج 8 مرات

سحق بايرن ميونيخ ضيفه هامبورج في مباراة الجولة 21 من الدوري الألماني بثمانية أهداف محققا فوزا قياسيا هذا الموسم.

وتألق نجوم العملاق البافاري على ملعب أليانتس أرينا ونجحوا في تدمير شباك هامبورج.

ويعد الفوز هو الأكبر لبايرن في آخر 31 عاما بالدوري الألماني، منذ فوزه على كيكرز أوفينباخ عام 1984 بتسعة أهداف نظيفة.

افتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 21، وبعد ذلك لم يفعل فريق هامبورج إلا ركلة البداية بعد كل هدف.

ماريو جوتزه سجل، ثم أريين روبن مرتين وعزز مولر بثاني أهدافه، ووضع روبرت ليفاندوفيسكي بصمته، وبالطبع فرانك ريبري كان حاضرا بالثامن.. هذا في الدقائق 23 و36 و47 و55 و56 و69.

بتلك النتيجة يرفع بايرن رصيده للنقطة 52، أما هامبورج فجاء برصيد 23 نقطة بالترتيب 12.

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