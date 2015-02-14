إعادة طرح «سوفالدي» المصري بالأسواق الخميس

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الصحة والسكان اتفقت مع الشركة المنتجة لعقار فيروباك، المثيل المصرى لعقار سوفالدى الأمريكى لعلاج التهاب الكبد الوبائى فيروس سى، على إعادة طرح الدواء فى الأسواق الخميس المقبل.

وأكدت المصادر أن الشركة اتفقت مع المسؤولين عن قطاع الصيدلة على طرح 20 ألف علبة من الفيروياك فى الأسواق بمجرد الانتهاء من إنتاجها الخميس المقبل، وأنه سيتم توزيع العقار فى جميع المحافظات بالتساوى حتى تضمن الوزارة وصوله لأكبر عدد ممكن من المرضى.

كانت الشركة المنتجة للفيروباك طرحت 300 علبة فى الأسواق يوم الخميس المقبل، ثم طالبتها الوزارة بتطبيق بعض المعايير وهى صرفه بروشتة معتمدة وإعطاؤه للمريض مع الريبافيرين والإنترفيرون، وتوفير مخزون 20 ألف عبوة قبل طرحة مجدداً فى الأسواق، وتم توقيع اتفاق بشكل ودى بين الطرفين على التوقف عن التوزيع لحين تحقق ذلك.

فى سياق متصل أكد د. عادل عدوى، وزير الصحة، أن الوزارة تدرس تعديل قرار تسعير الدواء داخل الهيئة الاستشارية العليا للدواء التى تتكون من جميع الجهات المختصة بمنظومة الدواء، وتنفيذ إجراءات إصدار قرار تنظيم تسجيل الأدوية البشرية، وقرار تسجيل مستحضرات التجميل، ما يساعد على تسهيل الإجراءات وتخفيض الأسعار لصالح المريض. وأضاف الوزير، خلال افتتاح أحد المصانع الخاصة، أن التعاون مع القطاع الخاص يساهم فى توفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصرى بأسعار مناسبة، ويعمل على زيادة صادرات الدواء المصرى لكل أنحاء العالم.