انقطاع «الاتصالات» خلال زيارة «الحكومة» لشمال سيناء

انقطعت خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف الأرضية والمحمولة بعدد من مناطق محافظة شمال سيناء، السبت، خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري «الدفاع والداخلية» إلى المحافظة.

وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء- فضل عدم ذكر اسمه- إن انقطاع الخدمات جاء بالتزامن مع زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتفقد عناصر القوات المسلحة، والشرطة المدنية المتمركزة بنطاق محافظة شمال سيناء، لمنع المسلحين من تفجير العبوات الناسفة عن طريق شرائح التليفون المحمول.

وأضاف المصدر أن إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الجيش والشرطة خلال زيارة «محلب» للمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم عودة الخدمات بعد انقطاع دام نحو 4 ساعات كاملة.