توقيع اتفاقية تعاون بين «ماسبيرو» واتحاد إذاعات الدول الإسلامية

التقى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، السبت، محمدو سالم ولد بوك، مدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية، ومحمد عبدالله عوض، رئيس حسابات الإذاعات الإسلامية، لبحث سبل التعاون بينهما فى مجالات الإنتاج والتدريب المشترك.

ووقعت اتفاقية، تضمنت إعفاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من بعض الديون، وجدولة الباقي على مدى 15 شهراً، تبدأ إبريل 2015 حتى يونيو 2016، بناء على ما قررته الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية من إعفاء الهيئات الأعضاء من بعض الديون وجدولة الباقي.

وشهد الاجتماع اتفاقا مبدئيا على استضافة القاهرة للاجتماع الثالث لإذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، بعد عقد الدورة الأولى في المدينة المنورة بالسعودية، والدورة الثانية بنواكشوط في موريتانيا.

حضر اللقاء شوقية عباس، رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.