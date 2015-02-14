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افتتاح معرض توظيف بالأسكندرية الأسبوع المقبل

  • مصر
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يفتتح معرض التوظيف (الكسا – ALEXA)، في دورته السادسة خلال الفترة من 21-22 فبراير الجاري تحت رعاية هاني المسيري، محافظ الإسكندرية.

وكشفت رانيا الشربيني، مديرة المعرض، النقاب عن مشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعالمية في المعرض، مشيرة إلى أن لديها فرص عمل حقيقية للشباب المصري الواعد.

وأضافت أنه: «لأول مرة تشارك المبادرة الإماراتية المصرية التدريب من أجل التشغيل (بايدك) من خلال مجلس التدريب الصناعي، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل آلاف الخريجين من حملة المؤهلات الفنية لسوق العمل».

ويستهدف المعرض توفير فرص عمل للشباب، وفتح قنوات للاتصال المباشر بين الشركات وشباب الخريجين، ويتوقع حضور حوالي 25 ألف من الباحثين عن فرص عمل.

وأكدت الشركة أن الاستعدادات للمعرض تجري بشكل مكثف وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لإقامة دورة هذا العام على أعلى مستوى بعد النجاحات التي حققها المعرض العام الماضي.

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