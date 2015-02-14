رحلة للاعبي وأعضاء «الأهلي» بالأقصر وأسوان ضمن برنامج «مصر في قلوبنا»

قال مجدي صديق، مدير مكتب مصر للسياحة بالأقصر، إنه تقرر مد العمل بمبادرة البرامج المدعمة «مصر في قلوبنا»، وتنظمها الشركة بالتعاون مع وزارتي السياحة والطيران المدني، ممثلا في شركة مصر للطيران والسياحة «الكرنك»، إلي ١٥ أبريل المقبل، بعد نجاحها خلال إجازات نصف العام، مشيراً إلي أنه لأول مرة تشهد مدينتي الأقصر وأسوان إقبالا من السياحة الداخلية، وبلغ عدد الوافدين نحو ٣ آلاف شخص.

وأضاف «صديق»، في بيان، السبت، أنه تقرر تخصيص الفترة المقبلة لحجوزات المصالح الحكومية والشركات والنوادي، على أن يكون الأسبوع الجاري مخصصاً لنجوم وأعضاء النادي الأهلي، وسيبدأون بفوجين الأول من الأقصر إلي أسوان لمدة ثلاث ليالي، والثاني من أسوان إلي الأقصر لمدة أربعة أيام، موضحا أن البرامج يشهد تغير في أسعاره، وتشمل تذاكر السفر بالقطار، والمزارات السياحية، والإقامة الكاملة بفندق عائم.

وأوضح، أن السائح المصري الراغب في تنفيذ الرحلة سيتمتع بجولة في معابد مصر وآثارها، وبالسفر علي سفح النيل إلي أسوان وسيتوقف في عدة مدن مثل إدفو وكوم أمبو، ويصل أسوان بعد ثلاث ليال، مشيرا إلي أن الأفواج أحدثت حركة انتعاش وحركت الفنادق الراسية، والحناطير والبازارات، وكانت بمثابة «فاتحة خير» علي المناطق السياحية، بلإضافة إلي وجود مجموعات سياحية من أمريكا وأوروبا.