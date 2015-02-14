أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

رحلة للاعبي وأعضاء «الأهلي» بالأقصر وأسوان ضمن برنامج «مصر في قلوبنا»

  • مصر
  • 9
Google+ Print

قال مجدي صديق، مدير مكتب للسياحة بالأقصر، إنه تقرر مد العمل بمبادرة البرامج المدعمة «مصر في قلوبنا»، وتنظمها الشركة بالتعاون مع وزارتي السياحة والطيران المدني، ممثلا في شركة مصر للطيران والسياحة «الكرنك»، إلي ١٥ أبريل المقبل، بعد نجاحها خلال إجازات نصف العام، مشيراً إلي أنه لأول مرة تشهد مدينتي الأقصر وأسوان إقبالا من السياحة الداخلية، وبلغ عدد الوافدين نحو ٣ آلاف شخص.

وأضاف «صديق»، في بيان، السبت، أنه تقرر تخصيص الفترة المقبلة لحجوزات المصالح الحكومية والشركات والنوادي، على أن يكون الأسبوع الجاري مخصصاً لنجوم وأعضاء النادي الأهلي، وسيبدأون بفوجين الأول من الأقصر إلي أسوان لمدة ثلاث ليالي، والثاني من أسوان إلي الأقصر لمدة أربعة أيام، موضحا أن البرامج يشهد تغير في أسعاره، وتشمل تذاكر السفر بالقطار، والمزارات السياحية، والإقامة الكاملة بفندق عائم.

وأوضح، أن السائح المصري الراغب في تنفيذ الرحلة سيتمتع بجولة في معابد مصر وآثارها، وبالسفر علي سفح النيل إلي أسوان وسيتوقف في عدة مدن مثل إدفو وكوم أمبو، ويصل أسوان بعد ثلاث ليال، مشيرا إلي أن الأفواج أحدثت حركة انتعاش وحركت الفنادق الراسية، والحناطير والبازارات، وكانت بمثابة «فاتحة خير» علي المناطق السياحية، بلإضافة إلي وجود مجموعات سياحية من أمريكا وأوروبا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها