محافظ الجيزة: النيل رئة مصر الأساسية ولا يعقل تلويثها

قال الدكتور خالد زكريا العادلي إمام، محافظ الجيزة، إن النيل الرئة الأساسية لمصر، ولا يعقل أبدا أن نخنقها، مؤكدا أن النهر تعرض على مدار السنوات الماضية لتعديات لا حدود لها، خاصة بعد ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني.

وأضاف «زكريا»، خلال ندوة جمعية صوت النيل، مساء السبت، بعنوان «دور الأجهزة الأمنية في حماية نهر النيل»، بحضور المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري، وعدد من قيادات وزارة الداخلية- أن الجهات الأمنية لها دور رئيسي فى الحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من التعديات والتلوث لكن لا يمكنها تنفيذ الدور وحدها، مشددا على أنه لابد من المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وشكر محافظ الجيزة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، على وثيقة حماية النيل، مطالبا بضرورة إزالة كافة التعديات على النهر، والمساواة بين الجميع في إزالتها وتوثيق جميع أوضاع جميع النوادي المقامة على النيل، معلنا عن وجود رؤية لتطوير كورنيش النيل واستغلال إمكانيات النهر، كاشفا عن طلب السفارة السعودية إقامة مرسى لها على النيل.