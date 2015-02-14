توني بلير يغادر القاهرة عقب لقاء وزير الخارجية

غادر القاهرة مساء السبت، توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، عقب زيارة التقى خلالها سامح شكري، وزير الخارجية.

واستقبل وزير الخارجية، ظهر السبت، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع فى المنطقة، وسبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ودفع عملية السلام، بالإضافة إلي مجمل الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وكان مبعوث الرباعىة الدولية، وصل القاهرة، الجمعة، في زيارة التقى خلالها عددا من المسؤولين، وتعد الثامنة لتوني بلير خلال ٩ أشهر.