اللجنة العليا : 4070 مرشحا في الانتخابات حتى الآن .. ودوائر خاصة لنظر الجرائم الانتخابية

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، تشكيل دوائر لمحاكم الجنح والجنايات على مستوى الجمهورية، للنظر في الجرائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة على وجه السرعة، وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء ما يتعلق منها بالدعاية أو أثناء العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار أيمن عباس – في تصريح له – أن تعداد من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، قد بلغ منذ بدء تقديم أوراق الترشح في 8 فبراير الجاري وحتى بعد ظهر “السبت” 4070 مرشحا، من بينهم 165 سيدة.. مشيرا إلى أن جميع المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم عن المقاعد الفردية، وأن الغالبية العظمى منهم من المرشحين المستقلين إلى جانب بعض المرشحين عن الأحزاب السياسية المختلفة.

وأشار إلى أنه لم يقم أي حزب أو ائتلاف حزبي بالتقدم بقائمته للترشح حتى الآن عن المقاعد المخصصة للقوائم.