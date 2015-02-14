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بالفيديو .. «داعش» يتوعد «هولاند» : «سنأتيك بالسيارات المفخخة لباريس»

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بالفيديو .. «داعش» يتوعد «هولاند» : «سنأتيك بالسيارات المفخخة لباريس» بالفيديو .. «داعش» يتوعد «هولاند» : «سنأتيك بالسيارات المفخخة لباريس»

 

عرض ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، اليوم السبت، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع يحمل عنوان «رسالة إلى فرنسا»، مهددًا فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشن هجمات جديدة في باريس وبروكسل.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته «ولاية صلاح الدين» إحدى مؤسسات «داعش» الإعلامية، عنصران من التنظيم جالسين وبحوزتهما أسلحة وأحزمة مفخخة بجانب علم التنظيم الأسود.

وبدأ أحد العناصر يتحدث موجهًا كلامه للرئيس الفرنسي: «هذه رسالة لك يا هولاند، ولكل الذين يقطنون في فرنسا، اعلموا أن جنود الدولة موجودون في كل مكان، والكابوس بدأ الآن».

ووجه المتحدث رسالته إلى فرنسا قائلًا: «لقد تعديتم الخط الأحمر بسبكم لرسول الله، وأمير المؤمنين الخليفة أبو بكر البغدادي، اعلموا أننا ننتظر الأمر لتفجيركم وقتلكم وذبحكم، الكابوس بدأ الآن، لن توجد رحمة تجاهكم، الإسلام هو شرفنا ونحن لا شيء دونه، ونحن هنا لتطبيق حكم الله، ولا نقبل أي حكم في العالم إلا حكم الله وشريعته، وسوف نأتيكم براية لا إله إلا الله محمد رسول الله».

واستكمل الرسالة عنصر آخر من التنظيم موجها حديثه إلى الفرنسية: «لديكم أسلحة ونحن لا نمتلكها وتقنيات متطورة بالرغم من ذلك فالله ناصرنا عليكم، لما لا تأتوا لقتالنا؟، والله إنا ننتظركم وأنتم إلى الآن خائفون لا تأتون إلا بطائراتكم، لماذا لا تأتون إلى الأرض وتقاتلونا هنا، لنريكم بعضًا من هذا، لكن أنت يا فرانسوا جبان وأنت تعلم ذلك، والآن سكيني هذه متعطشة للدماء، هنا نقاتل من يقاتلنا، وسنأتي بهذه الأسلحة وبالسيارات المفخخة إلى باريس وبروكسل».

 

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