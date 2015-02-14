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بالصور .. حملة لإزالة 240 حالة إشغال طريق في سوق السيل بمدينة أسوان‎

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بالصور .. حملة لإزالة 240 حالة إشغال طريق في سوق السيل بمدينة أسوان‎ بالصور .. حملة لإزالة 240 حالة إشغال طريق في سوق السيل بمدينة أسوان‎


> نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع شرطة المرافق بمديرية أمن أسوان أكبر حملة لرفع الاشغالات في سوق السيل الجديد شرق مدينة أسوان منذ ثورة 25 يناير حتي الان ،واسفرت الحملة عن ازالة اكثر من 240 حالة اشغال طريق للباعة الجائلين.

قاد الحملة اللواء محمد عاطف رئيس مركز ومدينة اسوان ونائبه محمد حسان والعقيد مدير شرطة المرافق بمديرية امن اسوان .
> وصرح اللواء محمد عاطف رئيس المدينة أنه تم توفير بدائل للباعة الجائلين في سوق السيل الجديد وتخصيص اماكن لهم في جراج ادارة المشروعات مساحتها مترين في مترين ونصف لكل بائع وذلك بناءا علي توجيهات اللواء مصطفي يسري محافظ اسوان بضرورة تخصيص اماكن بديلة للباعة قبل ازالة الاشغالات .

وأضاف انه تم رصد ميزانية لاعمال التطوير والتجميل للمناطق التي يتم رفع الاشغالات منها خاصة في منطقة السيل الجديد وعدد من المناطق الشعبية ، وسوف يتم متابعة هذه المناطق بصورة دورية لضمان عدم عودة الاشغالات مرة آخري .

وأضاف محمد حسان نائب رئيس المدينة انه تم حصر جميع الباعة الجائلين خلال الأيام الماضية بمنطقة السيل الجديد وعددهم 55 بائع للاسماك و185 بائعا للخضروات والفاكهة والخردوات وتم تخصيص اماكن لهم في منطقة مجاورة مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء البائعين.

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