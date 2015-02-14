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ضبط عصابة تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بأسوان

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ضبط عصابة تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بأسوان ضبط عصابة تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بأسوان

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كوم امبو والقوة المرافقة لهم من ضبط تشكيل عصابى متخصص في سرقة السيارات بالاكراه .

وتمكنت القوة من ضبط كلا من المتهم/ وليد عبد الراضي سن 21 عامل ومقيم قرية فارس، المتهم/ عيد حسن محمد سن 57 ميكانيكي ومقيم ذات العنوان والسابق اتهامه في عدد (11) قضية ما بين “سرقة سيارات – سرقة عامة”.

كما تم ضبط المتهم/ إبراهيم عثمان محمد سن 33 عاطل ومقيم ذات العنوان وتم ضبطهم وبحيازتهم سيارة “بيك اب “ملك المواطن / ثروت عبد صالح سن 49 عامل ومقيم بهميت – مركز نصر النوبة والمبلغ بسرقتها بتاريخ 7/2/2015م بالمحضر رقم (263 لسنة 2015م جنح مركز نصر النوبة بمواجهة المتهمين اقروا بسرقة السيارة المذكورة.

تحرر لمحضر رقم (20) احوال مركز كوم امبو لسنة 2015م وجاري العرض علي النيابة العامة

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