شكري : اتصالات دولية لتجهيز الساحة لأي احتمالات بعد اختطاف مصريين في ليبيا

قال وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت إن الاهتمام الآن بسلامة المواطنين في ليبيا وتتبع الأمر “ونحن لا نستبق الأحداث”.

وقال الوزير ـ في تصريحات للصحفيين اليوم السبت – إنه يجري اتصالات مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وآخرين، وكذا مع الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي لتجهيز الساحة الدولية لأي احتمالات.

وأضاف أنه أجرى في الإطار ذاته اتصالات خلال اليومين السابقين مع عدد من النظراء منهم الأمريكي والبريطاني والفرنسي والروسي.

وأوضح شكري أن قضية الإرهاب لها عموميتها وتتأثر بها مصر سواء ما يتعرض له الأخوة المصريين في ليبيا أو الأحداث التي تتعرض لها سيناء .. مشيرا إلى أنه نظرا لهذه التطورات، سيشارك في المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة حول الإرهاب، وستكون فرصة ربما للمرور على نيويورك للالتقاء بأمين عام الأمم المتحدة والمسئولين.