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وفاة نائب رئيس نادى سموحة بالمطار فور وصوله من تونس

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وفاة نائب رئيس نادى سموحة بالمطار فور وصوله من تونس وفاة نائب رئيس نادى سموحة بالمطار فور وصوله من تونس

توفى إسماعيل على إسماعيل نائب رئيس نادى سموحة امس داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى لدى وصوله مع بعثة الفريق قادمين من تونس على طائرة للطيران بعد ادائها لقاء فى بطولة افريقيا مع اهلى طرابلس الليبى والذى تم فى تونس .

ذكرت مصادر امنية بالمطار فوجى افراد البعثة اثناء انهاء اجراءات الجوازات بسقوط نائب رئيس النادي “٦١ عاما” على الارض مغشيا عليه ، تم استدعاء أطباء الحجر الصحى وحاول ٣ أطباء عمل الإسعافات الطبية اللازمة لإسعافه الا انه تبين انه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية ، تم تحرير مذكرة بالواقعة ونقل الجثمان الى مستشفى هليوبوليس لاستكمال باقي الإجراءات .

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