وفاة نائب رئيس نادى سموحة بالمطار فور وصوله من تونس

توفى إسماعيل على إسماعيل نائب رئيس نادى سموحة امس داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى لدى وصوله مع بعثة الفريق قادمين من تونس على طائرة مصر للطيران بعد ادائها لقاء فى بطولة افريقيا مع اهلى طرابلس الليبى والذى تم فى تونس .

ذكرت مصادر امنية بالمطار فوجى افراد البعثة اثناء انهاء اجراءات الجوازات بسقوط نائب رئيس النادي “٦١ عاما” على الارض مغشيا عليه ، تم استدعاء أطباء الحجر الصحى وحاول ٣ أطباء عمل الإسعافات الطبية اللازمة لإسعافه الا انه تبين انه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية ، تم تحرير مذكرة بالواقعة ونقل الجثمان الى مستشفى هليوبوليس لاستكمال باقي الإجراءات .