وزير الدفاع والداخلية يرافقان محلب في تفقد القوات بشمال سيناء

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بنطاق شمال سيناء.

واستمعوا إلي شرح تناول سير العمليات والجهود الأمنية المبذولة بالتعاون بين الجيشين الثاني والثالث الميداني وعناصر الدعم من الأفرع الرئيسية وأجهزة القوات المسلحة والشرطة المدنية ، وتفقد عدد من العناصر التي تقوم بعمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية والقضاء علي العناصر التكفيرية في شبه جزيرة سيناء ، وأشادوا بما لمسوه من روح معنوية عالية عزيمة وإصرار علي الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها لحماية الشعب المصري.

وخلال لقائهم برجال القوات المسلحه والشرطه المدنيه بالعريش ، وقف الحاضرون دقيقة حداداً وتحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لمصر وشعبها العظيم.

وألقي اللواء أركان حرب محمد الشحات قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها أن مقاتلى القوات المسلحة أقسموا علي النصر أو الشهادة من أجل مصر، وأنهم يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين حدود مصر والتصدي للإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

وقال الفريق أول صدقي صبحي ” إننا نخوض حربا شرسة دفاعا عن المصريين ، والحفاظ علي بقاء مصر واستقرارها ضد قوي التطرف والإرهاب التي تسعي لهدم مصر وكسر إرادتها ، وزعزعة الأمن والإستقرار بكافة شعوب المنطقة” ، مؤكداً أن المعركة متواصلة وسننتصر فيها لوطننا وشهدائنا وقيمنا ومبادئنا الإنسانية .

وأشار إلي قيام القوات المسلحة بمراجعة كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية بسيناء في ظل قيادة موحدة للعمليات شرق القناة لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها ، مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي أعلي درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة ، مع التطوير المستمر في التكتيكات والأساليب التي يتم تنفيذها ، وتنفيذ الضربات الاستباقية لإحباط المخططات والمحاولات التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة خلال تنفيذ المهام.

وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن القوات المسلحة والشرطة هما صماما الأمن والاستقرار للدولة المصرية والسند القوي لشعبها العظيم ، وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب في سيناء وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للتحديات المختلفة التى تواجهها مصر.

من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الجيش والشرطه سيظلان في طليعة الشعب المصري يذودان عن أرضه ويدافعان عن بقائه ويحملان آمالة وتطلعاته نحو المستقبل ، بما يبذلوه من تضحيات وجهود وطنية مخلصة ووفائهم بالمهام والواجبات المكلفين والتي ستظل مبعث فخروتقدير من جميع أبناء الشعب المصري الذي يثق في قدرة رجال القوات المسلحة والشرطة ، الذين يثبتون للعالم أن مصر بشعبها وجيشها قادرون علي وإستعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وأثنى على الدور الوطني لأهالي وبدو سيناء والتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة ، مؤكدا أن نجاح الحرب علي الإرهاب يرتكز علي التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء ، مؤكدا حرص القيادة السياسية علي توفير كافة متطلبات التنمية الشاملة لأبناء سيناء.

وفى نهاية الجولة قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بتفقد معسكر الأمن المركزى بقطاع شمال سيناء للوقوف على مدى جاهزيه عناصر الشرطه المدنيه المعاونه للقوات المسلحة فى تنفيذ مهامها والاطمئنان على الحاله المعنويه والإداريه للقوات.

حضر الجولة الفريق اسامة عسكر قائد قيادة منطقة شرق القناة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومدير أمن شمال سيناء.

أ ش أ