الوفد : الحزب يقف خلف السيسي مهما كانت النتائج حفاظًا على استقرار البلاد

قال ياسر حسان رئيس لجنة الاعلام بحزب الوفد ، إن الهيئة العليا للحزب تجتمع الآن لبحث موقفها واتخاذ قرار بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن كان هناك اتجاها لتكوين قائمة ثالثة تضم أفضل الأسماء بقائمتي (تحالف الوفد المصري) و (في حب مصر).

أضاف ياسر حسان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (الحياه الآن)، مع الإعلامية نوران سلام، اليوم، السبت، إن قائمة في (حب مصر) تحظى بدعم أجهزة الدولة، لأنها تقترب كثيرا من القائمة التى كان ينوي تشكيلها الدكتور كمال الجنزوي، لافتا إلى استخدام القائمة لصور الرئيس السيسي في حملاتها الدعائية.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب لديه تحفظات بشأن بعض الأسماء في قائمة (في حب مصر)، والتي لا تحظى بقبول شعبي وتأييد واسع في الشارع المصري، مشيرا إلى أن حزب الوفد يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيظل كذلك، مهما كانت النتائج، حفاظا على استقرار البلاد.

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