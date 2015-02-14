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توفيق عكاشة يعلن ترشحه لمجلس النواب المقبل

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توفيق عكاشة يعلن ترشحه لمجلس النواب المقبل توفيق عكاشة يعلن ترشحه لمجلس النواب المقبل

وصل الإعلامي توفيق عكاشة، منذ قليل، لمجمع محاكم المنصورة لتقديم أوراق ترشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط حضور كبير من أهالي مركزى “طلخا ونبروة” التابعين لمحافظة الدقهلية.

وأكد عكاشة أن ترشحه جاء بناءً على رغبة أهل دائرته الذين احتشدوا أمام منزله، مطالبينه بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن الدائرة الثالثة بالدقهلية، ومقرها مركز شرطة طلخا.

و كان «عكاشة» قد ألقى كلمة إلى مؤيديه الذين احتشدوا أمس الجمعة فى منزل أسرته بقرية ميت الكرما بمحافظة الدقهلية مطالبين اياه بالترشح لانتخابات مجلس النواب القادم .

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