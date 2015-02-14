مرشحان لمنصب نقيب الصحفيين و24 لعضوية المجلس في اليوم الأول لفتح باب الترشح

أعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفى لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين أنها تلقت في اليوم الأول لفتح باب الترشح طلبين للترشح على منصب النقيب و24 طلبا للترشح لعضوية المجلس.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم للجنة برئاسة جمال عبد الرحيم وكيل مجلس النقابة وعضوية أمينة شفيق، ومحمد فوده، وابراهيم مخلوف من شيوخ المهنة، والأستاذ أسامه داود عضو مجلس النقابة.

وتقدم لمنصب نقيب الصحفيين السيد محمد ابراهيم الاسكندراني ، من جريدة الجمهورية ويحيى قلاش من نفس الجريدة.

فيما تقدم لعضوية المجلس من مؤسسة الأهرام صلاح عامر وحسين الزناتى وسلامة حربى وهشام يونس و مختار شعيب ومن مؤسسة المصري اليوم ابو السعود محمد و شريف عارف ومن دار الهلال أحمد أيوب و خالد ناجح ومن مؤسسة الأخبار عامر تمام و خالد ميرى ومن جريدة الجمهورية سعد سليم وبهجت الوكيل ومحمد المنايلى.

كما تقدم من جريدة الأهالي ابو المعاطى السندوبى ومن جريدة الشروق طلعت اسماعيل ومحمد سعد عبد الحفيظ وبشيرالعدل من جريدة الاحرار وعلاء الخضيرى من النهار ومحسن هاشم من الجيل وجمال عبد المجيد من صوت الامة ومن الدستور محمد يوسف وولاء الشيخ ومن جريدة الشعب محمود سلطان.

وعاون اللجنة من الجهاز الادارى بالنقابة سعيد حسنى مدير النقابة، سيد أبوزيد محامى النقابة ومحمد خليفة مركز المعلومات، وعصام عبد المنعم الشؤون الإدارية.

أ.ش.أ