الزمالك يقدم البرتغالى فيريرا المدير الفني الجديد للفريق

قام نادي الزمالك بتقديم البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بصورة رسمية ، فى مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بحضور رئيس مجلس إدارة النادي.

ووقع فييرا على عقود تدريبه للزمالك خلال المؤتمر الصحفي، بحضور مساعدي فييرا، إسماعيل يوسف مدير الكرة وأيمن طاهر مدرب الحراس وعلاء عبد الغني المدرب المساعد وحازم إمام قائد الفريق.

وأكد رئيس النادى أن فيريرا سيحصل على 48 ألف دولار شهريا إلى جانب حصول روي ونونو ألميدا المساعدان له على مبلغ 11 ألف دولار شهريًا.

ومن المقرر أن يتحمل جيسوالدو فيريرا راتب المدرب الثالث المساعد له، والذي ستكون مهمته هي التحليل الرقمي للاعبي الزمالك وللاعبي أندية الدوري المصري.

وأكد رئيس الزمالك أنه لا علاقة بحادث استاد الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى إلى تشوية صورته، ومحملا مسئولية الحادث لمجموعة ألتراس وايت نايتس وجماعة الإخوان.

وصرح رئيس الزمالك قائلا: ” حصلت على 5000 دعوة وزعتها مجانا على جماهير الزمالك، هذا بخلاف التذاكر التي تم بيعها، ما حدث هو مسئولية ألتراس وايت نايتس وجماعة الإخوان، وهي حقيقة واضحة للجميع لكن هناك من يحاول تشوية صورتي”.

وأضاف، “لا علاقة لي بطريقة دخول الجماهير إلى الملعب، قمنا باستئجار الملعب من أجل خوض المباراة، أما القفص الحديدي الذي تم وضعه خارجه لا دخل لي به فهو مسئولية قوات الأمن المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير”.

وعن موقف عمر جابر من الحادث، قال، “عمر جابر هرب من مباراة إنبي، كنت متواجدًا معه في غرف تبديل الملابس، فلماذا لم يخبرني بوفاة الجماهير خارج الملعب، وعندما أخبرني حازم إمام بأن اللاعبين يشتكون من الغازات المسيلة للدموع”.

وتابع، “أرفض المتاجرة بدماء الضحايا، فعمر جابر خاض عمليات الإحماء مع اللاعبين ولم يخبر الجهاز الفني للفريق بوقوع ضحايا”، وقال، “المراقب الأمني للمباراة لم يخطرني بوقوع ضحايا خارج الملعب، وأرفض تحمل مسئولية الأمر بالتأكيد”.