«مصر للعلوم» تعقد مؤتمرًا للكشف عن ملابسات أزمتها مع وزارة الإسكان الثلاثاء المقبل

تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمقر الفرع الثاني لها بمدينة 6 أكتوبر مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في الحصول على الأرض المسلوبة منهم من وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر طلاب الجامعة بجانب الأساتذة والعمداء للكشف عن تفاصيل النزاع بين الجامعة ووزارة الإسكان على الأرض الجديدة، كما سيتم عرض مستندات عن الأزمة يتم الكشف عنها لأول مرة، وينضم إلى المؤتمر اتحادات طلاب عدد من الجامعات الخاصة التي أعلنت تضامنها مع طلاب جامعة مصر، ومن بينهم اتحاد طلاب الجامعة الألمانية.

وأعلن حازم عبدالخالق، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الألمانية، دعمه لمطالب طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الحصول على الأرض الجديدة، قائلًا: «في مشهد معتاد يلعب فيه المسؤولون دور المشاهد نرى جهة إدارية تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط داخل حدود دولة القانون».

كان قد أعلن اتحاد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التواصل مع عدد من اتحادات طلاب الجامعات الخاصة والحكومية، ومحمد بدران الذي كان رئيسا لاتحاد الطلاب في مصر، وأحمد نصار، رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، للبدء في التصعيد حال عدم حصولهم على الأرض، وتدعو إدارة الجامعة القنوات الفضائية والصحف لحضور المؤتمر لمعرفة التفاصيل.