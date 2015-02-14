بالفيديو.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية تغيب أسبوع مع سقوط أمطار خلال 48 ساعة

قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، السبت، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، مضيفًا: «السواحل الشمالية ستكون باردة ومعتدلة، ولكن أثناء الليل سيكون الطقس شديد البرودة».

وأضاف «سعودي»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «سي بي سي إكسترا»، السبت: «هناك اعتدال في سرعة الرياح يسمح للقيام بكافة الأنشطة اليومية، واستقرار في المدن الساحلية، وسيكون هناك سقوط أمطار في الـ48 ساعة المقبلة».

وتابع: «لمدة أسبوع يختفي نشاط الرياح المثيرة للأتربة، ولكن سيبقى الطقس شديد البرودة أثناء الليل»، متمنيًا ألا يخفف المواطنون ملابسهم لمدة شهر.