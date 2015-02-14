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شكري يؤكد لتوني بلير أهمية وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تعرقل جهود السلام

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شكري يؤكد لتوني بلير أهمية وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تعرقل جهود السلام شكري يؤكد لتوني بلير أهمية وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تعرقل جهود السلام

وزير الخارجية سامح شكري

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط توني بلير ، حيث تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل تنفيذ تعهدات الأطراف المانحة التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ” إن الوزير شكري تناول مع مبعوث الرباعية الدولية الجهود المبذولة والأفكار الخاصة باستئناف مباحثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها”.

وأكد الوزير أهمية وقف كافة الإجراءات والممارسات التي من شأنها عرقلة هذه الجهود وبصفة خاصة النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة وضرورة أن تفضي المباحثات إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة علي كامل التراب الوطني الفلسطيني تكون عاصمتها القدس الشرقية.

أ ش أ

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