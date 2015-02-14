“البحرية” تبدأ تنفيذ المرحلة الرئيسية من المناورة “مرجان 15″ مع البحرية السعودية

بدأت عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية “مرجان 15″ التي تشارك فيها ‏العديد من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات ,‏ لتنفيذ العديد من الانشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الاقليمية والاقتصادية بنطاق البحر الاحمر وحركة النقل البحري والاهداف الاقتصادية في البحر وعلي الساحل.

وتشمل التدريبات – التي تأتى تعزيزًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين – التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية اثناء الابحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها، واعتراض إحدي السفن المشتبه بها ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ، والتدريب علي مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الأهداف الجوية المعادية وتدميرها.

وتأتى المناورة البحرية مرجان 15 ضمن سلسلة من التدريبات البحرية والجوية والبرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين علي تخطيط وادارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الاحمر ضد أى تهديدات، باعتباره ممرًا دوليًا هامًا للاقتصاد العالمي.

أ ش أ