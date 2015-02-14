«المصريين الأحرار» ينافس على 12 مقعد فردى بانتخابات النواب بالمنوفية



> قال الدكتور محمود رمزى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ومرشح مجلس النواب عن الحزب بدائرة الباجور إن “المصريين الأحرار ” سينافس على 12 مقعد بدوائر محافظة المنوفية بواقع مرشح لكل دائرة بالاضافة إلى مرشحين بدائرة مركز شبين الكوم .

وأوضح رمزى ان الحزب إختار كل من محمود رمزى لدائرة الباجور والمهندس فيصل ابو العز لدائرة اشمون و محمود ريش لمركز منوف و سامى المشد لدائرة السادات و صابر ابو يوسف دائرة منوف سرس الليان و المقدم احمد رفعت قويسنا و محمد زكى بدر وباسم احمد كليلة على مقعدى مركز شبين الكوم وعلى حماد ببركة السبع ومحمد عطية عربود مركز تلا وحازم شعير مركز الشهداء وجارى إختار مرشح لدائرة بندر شبين الكوم .