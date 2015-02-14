أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إضافة هذه الأسماء لحفلات فبراير الكويت

Google+ Print
إضافة هذه الأسماء لحفلات فبراير الكويت إضافة هذه الأسماء لحفلات فبراير الكويت

السبت 14-02-2015 15:21

أعلنت اللجنة المنظمة لحفلات فبراير الكويت والذي تنظمه كل من شركة "روتانا" ومركز عبدالله الرويشد في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 مارس المقبل إضافة أسماء 4 فنانين لجدول حفلاتها الرسمي ، علماً أنها قامت في وقت سابق بتقليص الحفلات من 6 إلى 5 بعد إلغاء حفلة كل من خالد عبدالرحمن وديانا حداد وجابر الكاسر ، ولكن اللجنة المنظمة عادت مرة أخرى وقررت إضافة جابر الكاسر إلى الحفل الأول مع عبدالله الرويشد وشذى حسون ووليد الشامي والصوت الشاب عبدالسلام محمد إلى الحفل الثاني مع مساعد البلوشي ونوال الكويتية وعمرو دياب ، في حين أضيف السعودي إسماعيل مبارك للحفل الرابع مع رابح صقر وابراهيم الحكمي ونجوى كرم. ولم يطرأ تغيير على الحفل الثالث الذي سيحييه فنان العرب محمد عبده وآمال ماهر ، وأخيراً أضيف أيمن الأعتر للحفل الخامس مع مطرف المطرف وماجد المهندس وإليسا.
وجاءت الحفلات على النحو التالي :
13-3 عبدالله الرويشد وشذى حسون ووليد الشامي وجابر الكاسر
19-3 ونوال الكويتية ومساعد البلوشي وعبدالسلام محمد
20-3 محمد عبده وآمال ماهر
26-3 رابح صقر ونجوى كرم وإبراهيم الحكمي وإسماعيل مبارك
27-3 ماجد المهندس وإليسا ومطرف المطرف وأيمن الأعتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي