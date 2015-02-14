إضافة هذه الأسماء لحفلات فبراير الكويت

أعلنت اللجنة المنظمة لحفلات فبراير الكويت والذي تنظمه كل من شركة "روتانا" ومركز عبدالله الرويشد في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 مارس المقبل إضافة أسماء 4 فنانين لجدول حفلاتها الرسمي ، علماً أنها قامت في وقت سابق بتقليص الحفلات من 6 إلى 5 بعد إلغاء حفلة كل من خالد عبدالرحمن وديانا حداد وجابر الكاسر ، ولكن اللجنة المنظمة عادت مرة أخرى وقررت إضافة جابر الكاسر إلى الحفل الأول مع عبدالله الرويشد وشذى حسون ووليد الشامي والصوت الشاب عبدالسلام محمد إلى الحفل الثاني مع مساعد البلوشي ونوال الكويتية وعمرو دياب ، في حين أضيف السعودي إسماعيل مبارك للحفل الرابع مع رابح صقر وابراهيم الحكمي ونجوى كرم. ولم يطرأ تغيير على الحفل الثالث الذي سيحييه فنان العرب محمد عبده وآمال ماهر ، وأخيراً أضيف أيمن الأعتر للحفل الخامس مع مطرف المطرف وماجد المهندس وإليسا.

وجاءت الحفلات على النحو التالي :

13-3 عبدالله الرويشد وشذى حسون ووليد الشامي وجابر الكاسر

19-3 عمرو دياب ونوال الكويتية ومساعد البلوشي وعبدالسلام محمد

20-3 محمد عبده وآمال ماهر

26-3 رابح صقر ونجوى كرم وإبراهيم الحكمي وإسماعيل مبارك

27-3 ماجد المهندس وإليسا ومطرف المطرف وأيمن الأعتر