جان شهيد يغني من كلمات وألحان شقيقه

بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأولى "مش انت"، وبعد حصوله على جائزة الـ"MEMA Award" في مصر عن أغنية "اشتقت لأيامك"، أطلق النجم اللبناني جان شهيد أغنيته الثالثة، بالتزامن مع يوم الحبّ لهذا العام كعربون محبّة لجمهوره، الذي يُتابعه منذ انطلاقته في النسخة التاسعة من برنامج ستار أكاديمي ووصوله إلى النهائيات.

الجديد في أغنية جان أنه يتعاون للمرّة الأولى مع شقيقه الفنان اللبناني جورج شهيد، الذي كتب كلمات الأغنية ولحّنها بإحساس صادق وبمزيج من مشاعر الأخوة التي تربطه بـجان.

يُذكر أنّ جان كان قد طرح أغنية خاصّة لمرضى السرطان بعنوان "لوجعك عم غنّي"، وهي من كلماته وألحانه، لأنّها قضيّته الأولى، وهي صرخة كان قد أطلقها في برنامج ستار أكاديمي.