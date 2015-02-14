بالصور: مريم أوزيرلي تستحم بالحليب وتخطف الأضواء بأناقتها

كشفت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام سر جمالها ونضارة بشرتها، بعد نشرها صورة على حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام " لا يظهر منها سوى قدمها وهي تستمتع بدوش في بانيو مغمور كامله بالحليب، في منزلها في ألمانيا التي عادت إليها في نهاية ديسمبر الماضي إثر إرجاء تصوير مسلسلها الجديد إلى سبتمبر.

وكان المسلسل قد أرجىء لأن إعداد السيناريو لم ينته بعد، وقيل إنه أعيدت كتابته 9 مرات حتى ينال رضا مريم لخوفها الشديد من العودة في عمل لا يكون نصه قوياً ومحكماً بحبكته.

وقد قوبلت صورة مريم الشهيرة بخفة ظلها في بانيو الحليب بالإعجاب والتفاعل من قبل أصدقائها ومعجبيها.

احتفال بعيد ميلاد لارا الأول

وكانت مريم أوزيرلي قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلاد ابنتها الأول، ونشرت صور إحتفالها بلارا في منزلها الخاص عبر حسابها الشخصي بتويتر حيث كتبت " أنا أحبك كثيراً، وأصبح هناك معنى لحياتي، وأصبحت كل شيء في حياتي يوم ولادتك، ويوم بلوغك العام، وعلينا دائماً العيش معاً بتفاهم. وجودك أعظم هدية في حياتي. عيد ميلاد سعيد يا ابنتي".

ولم تكشف مريم أوزيرلي إن كان الإحتفال في منزلها بتركيا أم في منزلها بألمانيا حيث حضرت قبل أيام إلى تركيا خصيصاً لحضور حفل افتتاح فيلم "اللطيف والخطير" من إخراج صديقها الممثل والمغني والمخرج أوزجان دنيز الشهير بجهاد، وفاجأت الحضور بطلة جذابة قارنتها الصحافة التركية بأناقة إنجلينا جولي الرجالية لارتدائها هي الأخرى قبل أوزيرلي بدلة رجالية في مهرجان عالمي.

أناقة تخطف الأضواء

وكان أوزجان دينيز أوّل المعجبين بأناقة مريم الذكورية على السجادة الحمراء وتمكنت من خطف الأضواء من بطلي الفيلم الشابين شكرو أوزيلديز الشهير بوسام في (ويبقى الأمل) وعائشة توران حيث حظيت بالقسط الأكبر من الإهتمام الإعلامي.

تلتها باستحواذها على اهتمام الإعلام: الممثلة نورغول يشلشاي التي حطم مسلسلها (حطام) الأرقام القياسية بنسبة المشاهدة في تركيا باحتلاله المركز الأول متفوقاً على المسلسل الناجح قبل بثه (القرضاي) المعروف عربياً بالقبضاي لبطليه: بيرغوزار كوريل وكينان أميرزالي أوغلو.

وحضر عدد كبير من مشاهير تركيا من بينهم: بطلا مسلسل (حطام) نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين وأركان بيتككايا الشهير بالقبطان علي، وجيزيم كاراجا الشهيرة بفتون وكريم بورسين.

مريم توافق على فكرة عملها مع حسام

وصرحت مريم أوزيرلي لوسائل الإعلام عن إعجابها الكبير بسيناريو الفيلم وأداء نجومه الدافىء والرائع، ووصفت الفيلم بأنه جيد وجميل بكافة عناصره من قصة وموسيقى وأداء، وقالت إنها أحبته كثيراً وتأثرت بالقصة والأداء لدرجة البكاء خاصة وإنها لم تشاهد أفلام جيدة كثيرة في حياتها.

وشكرها أوزجان دينيز أمام الإعلاميين على رأيها الإيجابي بفيلمه وصرح قائلاً: مريم والدة الفيلم الروحية لفيلمنا هذا.

فاستغل أحد الإعلاميين هذا التفاعل بين الأثنين وسألها: هل تريدين أن تشاركي أوزجان دينيز أحد أعماله السينمائية أو التلفزيونية؟

فأجابت بحماس كبير:إذا كان سيعرض علي سيناريو جميل مثل سيناريو فيلمه ( اللطيف والخطير)؟ نعم أوافق.