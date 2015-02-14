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«الشعب الجمهوري»: حزب مصر القوية امتداد لـ«الحرية والعدالة»

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قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن هجوم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية على ثورة 30 يونيو ووصفها بالانقلاب العسكري، وهتافه «يسقط حكم العسكر»، يؤكد حقيقة ما يدور من مناورات بين أبو الفتوح والإخوان، مؤكدا أن مصر القوية امتداد لحزب الحرية والعدالة المنحل، على حد قوله.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، فى تصريحات صحفية، السبت، أن الهدف من تصريحات أبو الفتوح خلق حالة انشقاق في المجتمع واضطرابات، قبل الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا «لسنا بحاجة إلى اعتراف أبو الفتوح بثورة 30 يونيو».

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