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محافظ القاهرة يطلق إشارة البدء لإقامة مركز للشباب لخدمة أهالي المطرية

  • مصر
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قام الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، السبت، بجولة ميدانية في حي المطرية بشرق القاهرة، حيث تفقد أرض الـ54 فدانًا بالمسلة الجديدة.

وأطلق «سعيد» إشارة البدء الفعلي لإقامة مركز شباب جديد على مساحة 6000 م2 وإنشاء مجمع مدارس يضم مدرستين: الأولى تجريبية على مساحة 2000 م2، ومدرسة أخرى للتعليم الفني الصناعي على مساحة 4000 م2، كما أصدر تعليماته المشددة لكل من مديرية الشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لهذه المشروعات الخدمية في أسرع وقت ممكن، وفقًا للجداول الزمنية المقررة بعد استلام المواقع والمساحات المخصصة لتلك المشروعات، خاصة مع توفير التمويل اللازم لها دون معوقات.

وأعلن «سعيد» أنه عقب الاتفاق مع وزير الأوقاف على تخصيص واستغلال كل المساحات التي يتم إخلاؤها من أرض الـ54 فدانًا بواسطة وزارة الآثار كأرض خاضعة لولايتها منذ عام 1990 في إقامة مشروعات خدمية لأهالي وشباب حي المطرية، وقد تم التأكد من خلو وتمهيد 5 أفدنة تقريبًا من الآثار سيتم منحها للمحافظة كحق انتفاع من خلال استغلالها في إقامة مجمع شرطي متكامل يضم نقطة للحماية المدنية والإطفاء ووحدة تراخيص خاصة بالمرور، وكذلك سوق تجارية منظمة للباعة ومكتب للسجل المدني ومكتب للشهر العقاري ومركز طبي متكامل وإنشاء مسجد بديل ومحطة لأتوبيسات النقل العام بالمنطقة.

وأكد «سعيد» أن المطرية من أكبر أحياء القاهرة المكتظة بالسكان ويقع على أطرافها وحدودها مع بعض المحافظات الأخرى، مثل القليوبية، وهذا ما يستغله بعض الشباب والوافدين الغرباء كنقطة تجمع لهم خلال بعض المظاهرات والأعمال التخريبية، موضحًا أن أهالي وأبناء المطرية الشرفاء أبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والصورة السيئة التي اتخذت عنهم إعلاميًا، مشيرًا إلى أن ذلك ما تم التوصل إليه من خلال التواصل المستمر مع القيادات الطبيعية وشباب الحي وبحضور رئيس الوزراء والذين طالبوا بسرعة تطوير الخدمات بالحي وإقامة مشروعات مجهزة للشباب لممارسة أنشطتهم وتوفير مصادر رزق لهم تجنبًا للمتاجرة بهم في بعض المظاهرات والأعمال التخريبية، وأجهزة والمحافظة جادة في تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وتفقد «سعيد» خلال الجولة أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وطرق الحي، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة وتجديد عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالمطرية، مثل شوارع التروللي والحرية ومسطرد القديم وعمر المختار وشارع المطراوي والكابلات، من حيث الرصف وتجديد البلدورات والأرصفة والإنارة والنظافة والتجميل، مشيرًا إلى أن حي المطرية ستشهد ملامحه تجديدًا كاملًا خلال الأيام القادمة مع الانتهاء من مشروعات التطوير والخدمات بما يليق بسكانه ورواده من المواطنين.

وانتقل «سعيد» خلال جولته لتفقد سير الأعمال بمشروع سوق المطرية الجديد الذي تقيمه وزارة الأوقاف لحساب محافظة القاهرة، خاصة بعد تمكين شركة مقاولات جديدة من العمل بدلاً من الشركة القديمة، حيث تعثر العمل على إنشائه منذ 13 عامًا بسبب التقصير، مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه وتسلم السوق خلال 60 يومًا، طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، على أن تخصص بالكامل لتجميع الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية من أهالي وشباب حي المطرية.

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